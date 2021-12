Sonic sarà ai The Game Awards, nuovo trailer in arrivo?

Sono passati un po’ di mesi da quando il Sonic Team ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo capitolo della serie dedicata al porcospino blu con un breve quanto criptico teaser. Nel frattempo, del gioco non si è venuto a sapere molto di ufficiale, se non che il capo del progetto Takashi Iizuka è convinto che sia stato annunciato troppo presto.

Le cose, però, potrebbero cambiare a breve termine. Facendo un salto su Twitter possiamo infatti vedere l’account ufficiale di Sonic chiedere un invito ai The Game Awards a Geoff Keighley. Una mossa pubblicitaria, ovviamente; resta da vedere in che forma la mascotte di SEGA sarà presente alla kermesse. Noi a un bel trailer di gameplay non diremmo sicuramente di no.