Call of Duty: Vanguard e Warzone, arriva la nuova mappa Pacific

Manca poco al lancio della Stagione 1 di Call of Duty: Vanguard, previsto per l’8 dicembre, e con essa arriveranno anche importanti novità per tutti i giocatori di Warzone. Fra queste, la principale è sicuramente la nuova mappa Pacific, ambientata in un’amena isola del Pacifico che sta per diventare un rovente campo di battaglia. A mostrarla ci pensa il trailer di lancio preparato da Infinity Ward – e sì, avete visto bene: in questa mappa potremo dare la caccia ai nostri rivali anche a bordo di aeroplani d’epoca.











Oltre a Pacific, con il lancio della Stagione 1 arriveranno su Call of Duty: Vanguard e su Warzone un’abbondante serie di novità, fra nuove armi, aggiornamenti alle modalità di gioco già presenti, e ovviamente uno stuolo di cosmetici da sbloccare tramite Battle Pass. Per la lista completa, decisamente troppo massiccia per essere riassunta in questa sede, vi rimandiamo al sito ufficiale.