Homeworld 3 potrebbe essere ai The Game Awards

Fra i tanti giochi che presenzieranno ai The Game Awards, pare che uno spazio sarà riservato anche all’universo di Homeworld. L’account Twitter ufficiale ha infatti dato appuntamento ai fan al pre-show dell’evento organizzato da Geoff Keighley, e per la precisione alle ore 1:30 di mattina del 10 dicembre. Anche se la (molto, molto viva) speranza è di vedere qualcosa di dedicato a Homeworld 3, annunciato ormai due anni fa e di cui si è visto finora ben poco, va tenuto presente che da nessuna parte si fa menzione diretta del terzo capitolo della saga galattica.

Preferiamo dunque rimanere prudenti, anche perché non vorremmo mai che il teaser si rivelasse essere per il, pur interessante, Homeworld Mobile di Stratosphere Games. Dal canto suo, Homeworld 3 è attualmente previsto per gli ultimi mesi del 2022, quindi di tempo per pazientare ne abbiamo fin che vogliamo.

All systems green.

Crews are standing by.

December 9, 2021 4:30 pm PT