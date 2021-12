Expeditions: Rome, la data d'uscita è fissata per gennaio 2022

THQ Nordic ha di recente rivelato la data d’uscita di Expeditions: Rome, prevista per il 20 gennaio 2022. L’annuncio arriva accompagnato da un nuovo trailer che va a presentare il contesto in cui andremo ad inserirci, e cioè uno di forte turbolenza e rinnovamento per l’impero romano.











In questo tattico a turni con forti accenti da gioco di ruolo, ci caleremo nei panni di un giovane legato romano, che battaglia dopo battaglia accrescerà la sua influenza arrivando a decidere che aspetto dare al futuro di Roma. Expeditions: Rome ci porterà a combattere in Nord Africa, in Grecia, in Gallia e ovviamente a Roma stessa, in una storia ricca di intrighi politici e di drammi personali. Il gioco è inoltre ora disponibile per il preordine tramite Steam, attualmente ad un prezzo scontato di 35,99€.