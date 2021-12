Star Wars: The Old Republic, l'espansione Legacy of the Sith rinviata

Tramite un messaggio pubblicato sul blog ufficiale, BioWare ha annunciato che la data di uscita di Legacy of the Sith, nuova espansione di Star Wars. Knight of the Old Republic, è stata spostata dal 16 dicembre al 15 febbraio 2022. “Più ci avviciniamo al lancio, più diventa evidente che abbiamo bisogno di più tempo. Stiamo concentrato ulteriori risorse nel testing delle molte aree che abbiamo cambiato all’interno del gioco, così da farvi avere l’esperienza che vogliamo, e quella che meritate”, ha dichiarato Keith Kanneg, Project Director.

A dieci anni di distanza dall’MMO, Legacy of the Sith si propone di essere un nuovo, ambizioso passo nella storia di Star Wars: The Old Republic. La finestra di lancio di febbraio non sarà certo facile, vista l’alta densità di titoli molto attesi previsti per quel mese; ma a giudicare dalle parole che abbiamo scambiato con loro, BioWare sembra intenzionata a far sì che questa espansione sia qualcosa di davvero speciale.