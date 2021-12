God of War: ecco il trailer delle feature su PC e i requisiti

In vista dell’imminente uscita di God of War su PC, la divisione PlayStation ha confezionato un nuovo trailer per illustrare le feature grafiche disponibili solo su computer, mentre ha diffuso una pratica infografica che elenca i requisiti hardware necessari a far girare l’action di Santa Monica Studio.











La versione PC di God of War supporterà le tecnologie Nvidia DLSS e Reflex, oltre a risoluzioni native fino a 4K, frame rate sbloccato e il supporto agli schermi con rapporto UltraWide 21:9. Sul versante dei controller, sono supportati anche il DualShock 4 e il DualSense, ma è possibile giocare anche con mouse e tastiera.

Mentre vi ricordiamo che l’uscita di God of War su Steam ed Epic Games Store è prevista per il 14 gennaio 2022, vi lasciamo con l’immagine che ne delinea i requisiti hardware.