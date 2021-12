Horizon Zero Dawn si aggiorna su PC con supporto a DLSS e FSR

Sony ha pubblicato un nuovo aggiornamento per la versione PC di Horizon Zero Dawn che introduce due nuove feature grafiche: si tratta del supporto alla tecnologia Nvidia DLSS e al FidelityFX Super Resolution (FSR) di AMD, quest’ultimo in sostituzione di FidelityFX CAS.

Con la diffusione di questa patch, gli sviluppatori hanno anche riprogettato l’interfaccia in modo tale che sia facilmente scalabile nel momento in cui gli utenti andranno ad attivare una di queste due nuove opzioni. Inoltre, la patch 1.11 introduce anche alcune migliorie alle perfomance globali del gioco, che ora utilizzerà meno risorse di sistema per girare al meglio. Nello specifico, Horizon Zero Dawn su PC non ha più bisogno del lungo caricamento iniziale per la compilazione degli shader dal momento che questa è stata ottimizzata e avverrà gradualmente durante la partita.

