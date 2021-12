TGM Awards 2021: ecco nomination e i nostri candidati al GOTY

Siamo a dicembre, e come accade già da diversi anni a questa parte, ecco tornare i TGM Awards. Come sempre, la redazione di The Games Machine ha scelto i migliori videogiochi dell’anno che ci stiamo per lasciare alle spalle e li ha suddivisi in varie categorie. Quale sarà il miglior action game del 2021 secondo TGM? E quello con la migliore colonna sonora? La giuria – ossia i redattori in seduta plenaria – non si è ancora espressa, ma molto presto saremo pronti a darvi tutti i risultati delle nostre votazioni interne.

Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i vincitori, compreso il videogioco a cui spetterà l’ambito riconoscimento di GOTY 2021. In questo caso, a contendersi il titolo troviamo cinque opere di indubbia qualità: Forza Horizon 5, It Takes Two, Psychonauts 2, Shin Megami Tensei V, e Returnal.

Ma bando alle ciance, ecco a voi le nomination dei TGM Awards 2021.

TGM AWARDS 2021 PER GENERE

Azione

Gli action nell’accezione più vasta possibile, a patto che i nervi del giocatore siano cruciali almeno quanto il cervello.

Returnal

Death’s Door

Deathloop

Halo Infinite

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Role Playing Game

I giochi di ruolo (e d’azione) che piacciono a noi, densi, profondi e aderenti al genere in termini di stat, attributi ma anche per via simulativa.

NEO: The World Ends with You

Tales of Arise

Diablo II: Resurrected

Ruined King: A League of Legends Story

Shin Megami Tensei V

Tattica e Strategia

Il rinato genere dei tattici a turni o anche i migliori esempi di strategia in tempo reale: predominio del cervello, insomma.

Spacebase Startopiat

Griftlands

Dice Legacy

The Riftbreaker

Age of Empires IV

Platform e Action Plaftorm

Ecco i titoli che mettono ancora avanti a tutto una consuetudine – quella delle piattaforme – fra le più antiche del videoludo. Insieme agli enigmi, ma anche senza.

It Takes Two

Ratchet & Clank: Rift Apart

Psychonauts 2

Kena: Bridge of Spirits

Metroid Dread

Horror

I giochi action, di narrazione o sopravvivenza in salsa d’orrore sono più vivi che mai, e anzi comprendono tante accezioni diverse di ansia e paura.

The Medium

Little Nightmares II

Resident Evil Village

Inscryption

The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Avventure Dinamiche

Tra rispetto del passato più “enigmistico” e voglia di raccontare storie del presente, le migliori avventure dinamiche sulla piazza.

Chronicle of Innsmouth: Mountains of Madness

Vesper

Lake

The Artful Escape

Life is Strange: True Colors

Sportivi, simulazioni e picchiaduro

Motori, mazzate palloni, senza pregiudizi sull’essenza arcade o simulativa: l’importante è seguire bene la propria vocazione.

Guilty Gear Strive

Mario Golf: Super Rush

Football Manager 2022

Riders Republic

Forza Horizon 5

SPECIAL TGM AWARDS 2021

The Games Machine GOTY

Il premio della giuria in quel di The Games Machine. Durante scelte e votazioni finiremo per menarci, io ve lo dico.

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Forza Horizon 5

Shin Megami Tensei V

The Games Machine D.O.C., best of PC Games

Il miglior gioco per la piattaforma d’elezione di TGM, non per forza in esclusiva ma che fa onore per vari motivi alla Master Race, anche tecnici o stilistici.

Halo Infinite

The Ascent

Deathloop

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Forza Horizon 5

Raccontami una storia

Il valore della narrazione avanti – o al pari di – qualsiasi altra caratteristica, pur passando da diversi sistemi di regole e presentazione visiva.

It Takes Two

Returnal

Lake

Life is Strange: True Colors

Golf Club: Wasteland

Musica da Giocare

I giochi che eccellono nelle colonne sonore, o le colonne sonore che eccellono più dei giochi stessi.

Returnal

The Artful Escape

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Halo Infinite

Sindrome di Stendhal

I giochi davanti ai quali si rimane abbacinati dal pazzesco livello artistico o tecnico, per grandi come piccole produzioni.

Death’s Door

Baldo: The Guardian Owls

Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Realtà Virtuale

Qualità e sperimentazione in un settore che sta consolidando la sua identità, sia sul piano ludico che stilistico.

The Climb 2

Cosmodread

Lone Echo II

Resident Evil 4 VR

Unplugged

Amiamo questi ragazzi

Lo studio migliore dell’anno secondo la redazione di The Games Machine. Abbiamo dovuto fare parecchie rinunce, visto che di base non c’era che l’imbarazzo della scelta.

Hazelight Studios

Housemarque

343 Industries

Cordens Interactive

Double Fine Productions

Best of the Future

Il gioco non ancora uscito da cui ci aspettiamo la più impressionante prestazione per un futuro non troppo lontano, presumibilmente entro il 2022.

Elden Ring

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Gran Turismo 7

Starfield

Marvel’s Midnight Suns