Chivalry 2: prenderà presto il via un free weekend

Torn Banner Studios ha annunciato che terrà presto un free weekend di Chivalry 2, il suo gioco di risse medievali in grande stile. La prova gratuita del gioco prenderà il via nella giornata di oggi alle ore 15:00, e durerà fino al 12 dicembre alle 19:00 su tutte le piattaforme. Ricordiamo che il titolo è disponibile su PC tramite Epic Games Store, oltre che su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.











Ambientato in un universo medievale fittizio, Chivalry 2 vede le fazioni degli Agatha Knights e del Mason Order scontrarsi in sanguinose battaglie per il dominio. Se volete sapere di più sul gioco di Torn Banner Studios, non possiamo che rimandarvi alla nostra recensione.