Assassin's Creed Valhalla: reinstallazione necessaria con la nuova patch

Ubisoft ha di recente annunciato che la prossima patch di Assassin’s Creed Valhalla porterà modifiche sostanziali all’organizzazione dei file di gioco. I motivi di questa decisione sono di carattere tecnico: una migliore struttura interna permetterà di migliorare le prestazioni del gioco, e in particolare i tempi di caricamento dovrebbero beneficiarne significativamente. Il contrappasso, però, è che con l’arrivo della patch 1.4.1 sarà necessario riscaricare l’intero gioco. Le dimensioni del download si aggireranno fra i 40 GB della versione PS5 e i 78 di quella PC; va tenuto presente che le espansioni non saranno influenzate da questa riorganizzazione, e pertando non sarà necessario scaricarle nuovamente.

Inoltre, Ubisoft ha chiarito che a partire dalla patch 1.4.1, e proprio grazie a questo lavoro, anche lo spazio su disco occupato da Assassin’s Creed Valhalla diminuirà. In questo caso i più fortunati saranno gli utenti Xbox Series S, che risparmieranno ben 44 GB; su PS5, invece, il risparmio sarà meno sostanzioso, ma comunque di rispettabili 13 GB. La patch è prevista per la prossima settimana.