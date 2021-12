Life is Strange: True Colors è ora disponibile su Nintendo Switch

Dopo essere arrivato su altre piattaforme a settembre, Life is Strange: True Colors è ora disponibile anche su Nintendo Switch. Il tempo trascorso è stato necessario a Deck Nine Games per rielaborare la grafica e le prestazioni del gioco, così da renderlo adatto anche all’hardware non altrettanto potente della console ibrida. E a giudicare dal trailer di lancio, sembra che il lavoro fatto non sia per niente male.











Life is Strange: True Colors segue le avventure di Alex Chen, ragazza che imparerà ad usare il suo potere empatico per svelare i segreti dietro a un tragico incidente, e che si nascondono sotto la superficie della tranquilla cittadina dove ha deciso di trasferirsi. Il gioco è attualmente acquistabile solo in versione digitale; quella fisica sarà disponibile il 25 febbraio 2022.