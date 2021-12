Total War: Warhammer III, le orde di Slaneesh in un nuovo video

Continua la campagna promozionale di Total War: Warhammer III, questa volta con un video dedicato al dio del Caos Slaneesh. I suoi titoli sono principe della lussuria, del peccato e della perdizione, ma che non pensiate che per questo il suo esercito sia meno temibile. Date un’occhiata un po’ voi stessi.











Come già fatto per Nurgle, non dubitiamo che non ci sarà da attendere molto prima che Creative Assembly condivida ulteriori dettagli sulle unità a disposizione per chi sceglierà di votarsi a Slaneesh. Chiaramente, che non pensiate che scegliere di affidarvi ai poteri perniciosi vi metta al riparo dalla sete di potere dei vostri caotici colleghi: fra i quattro dei le baruffe sono all’ordine del giorno. Total War: Warhammer III uscirà su PC il 17 febbario 2022.