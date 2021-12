S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, pubblicati cinque nuovi screenshot

Non è ancora chiaro se S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chernobyl sarà presente ai The Game Awards di questa notte – noi sicuramente speriamo di sì – ma l’atteso titolo di GSC Game World ha deciso di giocare d’anticipo. Il gioco è apparso infatti sull’ultimo numero di PC Gamer con alcune nuove immagini che ritraggono alcuni degli ambienti che ci troveremo ad esplorare. Condivisi poi tramite canali social, questi screenshot non mancano anche di ritrarre qualche… vecchia conoscenza che non dubitiamo vi farà moltissimo piacere reincontrare.

Potete trovare gli screenshot in calce a questa news; prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la data di uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl è attualmente prevista per il 28 aprile 2022, su PC e Xbox Series X|S. Il gioco sarà inoltre su Xbox Game Pass fin dal day one.