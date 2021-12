After The Fall ora disponibile, ecco il trailer di lancio

Anche se c’è stato da attendere un po’ più del previsto, il titolo VR After The Fall è arrivato a tenervi compagnia per le vacanze natalizie. Ispirato a Left 4 Dead, questo FPS in realtà virtuale vede 4 giocatori cercare di sopravvivere in una Los Angeles anni ’80 caduta preda della morsa del freddo. Anche se, a giudicare dal trailer, più che della temperatura sarà di qualcos’altro che dovrete preoccuparvi.











Vertigo Games ha già annunciato di avere pronti i piani per il supporto post lancio. La prima Frontrunner Season, inclusa gratuitamente nella Launch Edition del gioco, includerà quattro nuove mappe, nuove modalità di gioco, armi, dispositivi e altro ancora. After The Fall è disponibile su Steam, Meta Quest 2 e PlayStation VR.