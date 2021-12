Alan Wake 2 è ufficiale, ecco il trailer di annuncio

La notizia era nell’aria già da un po’, d’altronde anche la recente pubblicazione della remaster del primo capitolo lo lasciava intuire, ma ora è ufficiale: Alan Wake 2 esiste e uscirà nel 2023.











Il trailer di presentazione mostrato ai The Game Awards 2021 ci presenta un protagonista fortemente provato da quanto successo nel primo videogioco, tanto che non stupisce la direzione intrapresa da Remedy Entertainment per questo sequel. Il creative director Sam Lake ha difatti confermato che Alan Wake 2 sarà il primo survival horror dello studio finlandese, un genere che permetterà agli sviluppatori di addentrarsi ancora di più nella psiche del protagonista e dar vita a un’atmosfera completamente diversa che farà da sfondo a una storia contorta ma sfaccettata.

Il videogioco è prodotto da Epic Games Publishing e sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Maggiori informazioni su Alan Wake 2 verranno diffuse nel corso della prossima estate.