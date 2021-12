Senua's Saga: Hellblade 2 si mostra nel primo video di gameplay

Approfittando della cornice dei The Game Awards 2021 (qui trovate tutti i vincitori), la divisione Xbox e Ninja Theory hanno mostrato il primo trailer di gameplay di Senua’s Saga: Hellblade 2.











Il video della durata di sei minuti mostra la protagonista e i suoi compagni avventurarsi in una caverna per affrontare un gigante, ma le cose non vanno esattamente nel migliore dei modi tanto che… beh, visionate il filmato di gioco e scoprirete come va a finire.

Per quanto riguarda la finestra di uscita, purtroppo ancora non è stato reso noto nulla di concreto: sappiamo soltanto che Senua’s Saga: Hellblade 2 sarà disponibile prossimamente su PC e Xbox Series X|S.