Elden Ring: pubblicato il trailer dedicato alla storia

Bandai Namco e FromSoftware hanno pubblicato il trailer della storia di Elden Ring, il prossimo action RPG nato da una collaborazione con lo scrittore George R.R. Martin, nonché titolo di copertina di The Games Machine 386.











Di seguito la sinossi fornitaci dal publisher: “Trasportato in epoche molto lontane, rivivrai la Disgregazione, una guerra portata dall’oscurità all’Interregno e iniziata da semidei assetati di potere. Combatterai con il Generale Radahn e Malenia la Recisa, ma anche questi due imbattibili guerrieri non hanno potuto riunire un mondo così severamente distrutto. Una sola speranza è rimasta: la speranza che un nuovo Lord Ancestrale possa innalzarsi e strappare il velo di oscurità che è caduto sui domini di Marika. L’attesa è quasi finita. Presto potrai avventurarti nell’Interregno e lottare per diventare il Lord Ancestrale. Sii pronto, Senzaluce, e preparati a rivendicare quello che il fato ti ha promesso.”

Elden Ring uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 25 febbraio 2022.