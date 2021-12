Homeworld 3: diffuso il primo trailer di gameplay

Lo avevano preannunciato gli stessi sviluppatori a pochi giorni dall’evento, e difatti ecco che Homeworld 3 è tornato a mostrarsi in occasione dei The Game Awards 2021, ma questa volta possiamo dare un primo sguardo al suo gameplay.











La celebre saga di strategia in tempo reale tornerà nel quarto trimestre del 2022 portando con sé numerose novità, tra cui una balistica dei proiettili interamente simulata, nonché un sistema di movimento delle unità rinnovato che rimane comunque fedele al capostipite della serie.

A questo punto, però, non possiamo far altro che armarci di pazienza e aspettare che Homeworld 3 veda la luce sui nostri PC.