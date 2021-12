Final Fantasy VII Remake Intergrade sbarca su PC, ecco la data di uscita

Final Fantasy VII Remake Intergrade sta per approdare, finalmente aggiungeremmo, anche su PC dopo aver fatto capolino sia su PS4 che su PS5. Square Enix ne ha annunciato la data di uscita, e per nostra fortuna non bisognerà attendere a lungo giacché il lancio è davvero dietro l’angolo.











Il videogioco sarà disponibile dal 16 dicembre in esclusiva sull’Epic Games Store. Di seguito i contenuti di questa edizione:

Final Fantasy VII Remake e il DLC Episode INTERmission;

L’arma esclusiva Shuryactus;

Protezioni: bracciale di Midgar, bracciale Shinra e bracciale di Corneo;

Accessori: cintura da fuoriclasse, cristallo di mako e orecchini del ritorno;

Materie di invocazione: Carbuncle, Chocobino e Kyactus.