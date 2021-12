Suicide Squad: Kill the Justice League, ecco il primo gameplay

Diamo uno sguardo al primo trailer di gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, che Warner Bros. e Rocksteady hanno pubblicato in occasione dei The Game Awards 2021.











Il filmato vede i quattro disperati protagonisti contro le orde di Brainiac, il quale ha soggiogato molti degli eroi dei fumetti DC al suo volere. Tra questi vi è anche Flash, uno dei bersagli della Task Force X formata da Capitan Boomerang, Deadshot, Harley Quinn e King Shark.

Suicide Squad: Kill the Justice League sarà ambientato nello stesso universo narrativo dei Batman Arkham, ma questa volta passeremo dalle strade di Gotham City a quelle di Metropolis. Il gioco sarà disponibile nel 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.