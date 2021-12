Star Wars: Eclipse è il nuovo videogioco di Quantic Dream

Che Quantic Dream stesse lavorando a un videogioco a tema Guerre Stellari non è certo un mistero, ma ora sappiamo che quel titolo è Star Wars: Eclipse, annunciato durante l’ultima edizione dei The Game Awards.











Ambientato durante il periodo dell’Alta Repubblica, Star Wars: Eclipse potrà contare su una storia del tutto inedita con un cast di personaggi originale, ognuno dei quali avrà il suo percorso narrativo e il suo ruolo all’interno del mosaico narrativo ideato dagli autori di Heavy Rain e Detroit: Become Human.

Lo studio francese fa sapere che il gioco sarà un action adventure che potrà essere affrontato in più modi controllando un ventaglio variegato di personaggi. Le decisioni prese dai giocatori, inoltre, potranno alterare il futuro di una porzione inesplorata dell’Orlo Esterno e lasciare un segno in quella che viene considerata l’età dell’oro dei Jedi.

Nessuna notizia, per ora, circa finestra di lancio e piattaforme di riferimento.