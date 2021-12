Annunciato Warhammer 40,000: Space Marine 2 per PC e console

Il cpitano Titus degli Ultramarine sta per tornare! Focus Entertainment ha annunciato Warhammer 40,000: Space Marine 2, il seguito diretto dell’action sviluppato da Relic Entertainment e pubblicato ben dieci anni fa. Questo secondo capitolo, però, è in lavorazione presso gli studi di Saber Interactive.











Dopo essere stato potenziato ed essere diventato uno Space Marine Primaris, Titus si ritrova a capo di un distaccamento inviato a contrastare l’invasione di una bioflotta tiranide su un mondo imperiale. Qui l’ex capitano Titus, ora degradato per qualche motivo al rango di tenente, affronterà ogni sorta di mostruosità aliena avendo dalla sua l’arsenale e le prodezze marziali degli Space Marine per provare, ancora una volta, la sua lealtà all’Imperatore e all’umanità.

Non si conoscono ulteriori dettagli, nemmeno una finestra di lancio indicativa. Sappiamo solamente che Warhammer 40,000: Space Marine 2 uscirà prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.