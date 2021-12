L'Epic Games Store si aggiorna introducendo il carrello

Ci sono voluti ben tre anni ma alla fine Epic Games ce l’ha fatta: l’ultimo aggiornamento del suo store digitale per PC ha finalmente introdotto un carrello che permette l’acquisto di più giochi e DLC contemporaneamente. Fino a pochi giorni fa, infatti, in caso di acquisti multipli bisognava effettuare singole transazioni per ogni prodotto digitale da acquistare.

La musica è però finalmente cambiata, ora che sia il negozio via web che l’applicazione dell’Epic Games Store sono dotate di un comodo carrello. Una feature tanto basilare la cui assenza ha per anni suscitato molta ilarità in giro per la Rete.

