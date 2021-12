The Lord of the Rings: Gollum, pubblicato un nuovo trailer cinematografico

Come promesso, The Lord of the Rings: Gollum si è presentato ai The Game Awards, anche se purtroppo per vedere del gameplay servirà ancora un po’ di pazienza. Il titolo dedicato all’essere corrotto dal potere dell’Anello è infatti arrivato con un trailer cinematografico che vede le due personalità del protagonista impegnate a lottare per il controllo. Il risultato è che qualche orco farà una brutta fine.











Ancora nessuna novità sulla data di uscita di Lords of the Rings: Gollum, prevista per il 2022, mentre arrivano ulteriori conferme per quanto riguarda le piattaforme di lancio. Daedalic Entertainment ha infatti reso noto che il suo action adventure arriverà non solo su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, ma anche su Nintendo Switch.