A Plague Tale: Requiem mostra il suo gameplay per la prima volta

Dopo la sua presentazione lo scorso giugno, A Plague Tale: Requiem è tornato a farsi vedere durante i The Game Awards, stavolta con un bel trailer di gameplay. Oltre a mostrare quello che sembra un notevole lavoro a livello tecnico, il video presenta anche alcune nuove meccaniche a disposizione di Alicia: non dubitiamo che quella balestra sarà molto utile per levare di torno gli avversari più fastidiosi. E non manca anche un teaser a qualcosa che probabilmente sarà molto importante a livello di trama.











Dopo gli eventi del primo capitolo, Amicia e Hugo hanno deciso di fuggire verso il sud della Francia. L’infestazione del ratti e la brutalità umana però non daranno loro tregua, e i due dovranno lottare sia per mantenere salva la vita che la loro integrità mentale. A Plague Tale: Requiem uscirà nel corso del 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, oltre che su Nintendo Switch tramite streaming.