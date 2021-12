Evil West: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Sul palco dei The Game Awards è tornato a farsi rivedere Evil West, lo sparatutto misto action di Flying Wild Hog che ci cala in un selvaggio West dove l’inferno si è letteralmente scatenato. Il nuovo trailer pubblicato dallo studio include anche qualche spezzone di gameplay, che così a una prima occhiata ci sembra davvero un bel po’ promettente. Occhio agli schizzi di sangue demoniaco.











Non dovremo però essere da soli ad affrontare le sulfuree orde, dato che è prevista la possibilità di affrontare la campagna anche tramite gioco cooperativo. Previsto per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, Evil West uscirà nel corso del 2022; si spera, che Flying Wild Hog non è nuova a rinvii. Ma d’altronde, si sa: la qualità ha bisogno di tempo.