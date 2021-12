Sonic Frontiers svelato ufficialmente, ecco il trailer dei The Game Awards

Dopo il teaser di qualche mese fa, SEGA ha approfittato dell’occasione offerta dai The Game Awards per rivelare ufficialmente Sonic Frontiers, nuovo capitolo nella serie di avventure del porcospino blu. Stando ai comunicati stampa, questo titolo adotterà una struttura “open-zone”; la zona in questione sono le vaste Isole Starfall, la cui varietà di ambienti viene presentata nel video.











Questo nuovo gioco è stato definito come “un enorme balzo in avanti per il franchise, offrendo un’esperienza di gioco evoluta che può essere apprezzata sia dai fan di lunga data di Sonic che dagli appassionati di azione e avventura”, da Takashi Iizuka, Creative Officer di Sonic Team USA. “Grazie allo sforzo dei talentuosi sviluppatori del Sonic Team Japan, abbiamo creato un nuovissimo stile di esperienza di gioco per Sonic the Hedgehog, in cui i giocatori potranno esplorare paesaggi lussureggianti ed estesi con la velocità e le abilità tipiche di Sonic. Ci saranno sicuramente molti colpi di scena dietro ogni angolo in Sonic Frontiers e siamo entusiasti di svelare ulteriori informazioni sul gioco nei prossimi mesi”. La finestra di uscita di Sonic Frontiers è prevista per l’inverno 2022.