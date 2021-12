Steelrising: ecco un nuovo trailer per il soulslike di Spiders

Presentato con un teaser ormai più di un anno e mezzo fa, è tornato a farsi vedere Steelrising, il nuovo titolo dello studio francese Spiders. Il trailer mostrato durante la cerimonia dei The Game Awards presenta più nel dettaglio l’ambientazione del gioco – una Francia ucronica dove gli automi sono all’ordine del giorno – e la protagonista del gioco, la letale automa e guardia del corpo di Maria Antonietta nota come Aegis.











Aegis si troverà ad attraversare le strade di Parigi, brulicanti degli automi che re Luigi XVI ha utilizzato per spezzare le forze rivoluzionarie sul nascere. Steelrising, che uscirà a giugno 2022 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, rappresenta un nuovo esperimento per Spiders: lo studio passerà infatti dal genere dei giochi di ruolo, genere in cui ha di recente lasciato il segno con Greedfall, a quello dei souslike.