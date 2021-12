Saints Row arriva ai The Game Awards con un trailer di gameplay

Deep Silver e Volition hanno approfittato della cornice offerta dai The Game Awards per tornare a mostrare il gameplay di Saints Row, reboot della pazza serie di open world ad alto tasso di criminalità. Il video mostra una panoramica dei vari ambienti di Santo Ileso e delle colorite personalità che li abitano, vari spezzoni di gameplay e sopratutto una massiccia dose di distruzione e di follia.











Al solito, il nostro boss non mancherà di un altissimo tasso di personalizzazione, con centinaia di capi di vestiario ed accessori che potremo utilizzare per essere sicuri che ci rappresenti davvero. Saints Row supporterà anche il gioco cooperativo, ed arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 23 agosto 2022.