Tiny Tina's Wonderlands: ecco il trailer della storia

Gearbox Software ha fatto un salto in quel di Los Angeles per presentare, oltre naturalmente ad Homeworld 3, anche un nuovo trailer di Tiny Tina’s Wonderlands dedicato interamente alla storia. Oddio, interamente per modo di dire, visto che com’è tradizione dei looter shooter prodotti ad Austin, Texas, non c’è storia senza abbondanti dosi di esplosioni e sparatorie. In questo caso intervellate anche dall’occasionale incantesimo.











Tiny Tina’s Wonderlands riprende il gameplay classico della serie Borderlands, ma andando ad inserirlo in un contesto fantasy molto più pronunciato. Ciò si rifletterà anche sui nostro personaggi, a cui verrà offerta la possibilità di “multiclassare”, aprendo dunque numerose più opportunità di sperimentazione. Il gioco uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S il 25 marzo 2022.