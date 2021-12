Redout 2 annunciato da 34BigThings, ecco il trailer

Pronti a tornare a correre a velocità impossibili? 34BigThings e Saber Interactive hanno annunciato Redout 2, seguito dell’apprezzato gioco di corse futuristiche dello studio torinese. L’annuncio arriva accompagnato da un adrenalinico trailer che mette in mostra come gli anni trascorsi non abbiano significato nessuna perdita di chilometri orari, anzi: casomai l’azione si è fatta ancora più pazzesca.











In totale, potremo scegliere fra 12 mezzi, ciascuno di essi ampiamente personalizzabile non solo dal punto di vista estetico ma anche delle prestazioni; non mancherà nemmeno una solida Photo Mode che ci permetterà di mettere in evidenza le nostre prodezze. Anche la colonna sonora promette di essere all’altezza delle aspettative, con la presenza di artisti come Zardonic, Dance of the Dead e il leggendario Giorgio Moroder. Redout 2 uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch nel corso del 2022.