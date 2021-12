Sniper Elite 5 ci porterà in Francia, ecco il trailer d'annuncio

Dopo averci portato a sparare ai nazisti nel Bel Paese, Rebellion si prepara ad accompagnarci a fare lo stesso in un’altra nazione nota per i suoi bei panorami. Sniper Elite 5 ci porterà infatti nella Francia del 1944, dove Karl Fairburne entrerà in contatto con la Resistenza locale e cercherà di sventare la misteriosa Operazione Kraken, che minaccia di mettere la parola fine alla guerra.











Novità particolarmente interessante di Sniper Elite 5 sembra essere la sua implementazione del multigiocatore all’interno della campagna. Sarà infatti possibile “invadere” la partita di un altro giocatore calandosi nei panni di un cecchino nazista, e cercando così di dimostrare chi dei due è il più abile. Se la rivalità non è però il vostro forte e preferite essere buoni samaritani, sarà presente anche il gioco cooperativo. Il titolo di Rebellion uscirà su PC, Xbox One e Xbox Series X|S nel corso del 2022, e sarà disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one.