Sony ha acquisito Valkyrie Entertainment

Prosegue la campagna acquisti di Sony, che nelle scorse ore ha annunciato di aver aggiunto Valkyrie Entertainment alla famiglia dei PlayStation Studios.

La compagnia con sede a Seattle è nota principalmente per essere un team di supporto a cui gli sviluppatori di titoli tripla A si rivolgono nel caso abbiano bisogno di una mano nella realizzazione dei loro videogiochi. Per esempio, Valkyrie Entertainment ha aiutato Santa Monica Studio nello sviluppo di God of War, nonché 343 Industries nei lavori sul recentissimo Halo Infinite.

Hermen Hulst, il boss dei PlayStation Studios, ha accolto calorosamente la new entry spiegando che Valkyrie Entertainment darà un contributo inestimabile ai franchise di Sony, lasciando intendere che il team di Seattle continuerà a essere impiegato in ruoli di supporto.

