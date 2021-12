Halo Infinite: arrivano le playlist per le modalità multiplayer

A una settimana dal lancio della campagna di Halo Infinite, gli sviluppatori sono pronti a pubblicare un nuovo aggiornamento per il multiplayer che introdurrà le richieste playlist separate per modalità di gioco.

Come spiegato su Reddit dal community director Brian Jarrard, il team diffonderà un update nella giornata di domani, martedì 14 dicembre, che aggiungerà quattro nuove playlist: Slayer, Fiesta, Free-For-All, Tactical Slayer (SWAT). L’aggiornamento si concentrerà anche sul Battle Pass: nello specifico verranno rimosse alcune sfide considerate troppo frustranti, mentre ne verranno aggiunte altre specifiche per le nuove playlist.

Quello in arrivo domani sarà l’ultimo aggiornamento di Halo Infinite prima della pausa natalizia, dopodiché 343 Industries continuerà a lavorare su aggiustamenti e migliorie dall’inizio del prossimo anno.

