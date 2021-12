Edge of Eternity per console uscirà a febbraio

Il publisher Dear Villagers ha annunciato la data di uscita delle versioni per console di Edge of Eternity, il videogioco di ruolo in stile giapponese sviluppato da Midgar Studio.











Il gioco ci trasporterà sul mondo di Heryon, dove i suoi abitanti sono impegnati a combattere uan guerra contro dei misteriosi invasori. Guidando i protagonisti Daryon e Selene, starà a noi scoprire cosa si nasconde davvero dietro questo conflitto e sventare così una minaccia ancora più grande.

Edge of Eternity sarà disponibile dal 10 febbraio 2022 su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S, mentre il 23 febbraio sarà la volta della versione per Nintendo Switch.