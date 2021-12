Persona 4 Arena Ultimax presto su PC, PS4 e Switch

A quanto pare le indiscrezioni che davano Persona 5 Royal in uscita su PC erano errate: Atlus sta sì per portare uno dei suoi videogiochi su computer, peccato che si tratti di Persona 4 Arena Ultimax.











Il picchiaduro di Arc System Works ambientato dopo gli eventi di Persona 4 Golden sarà disponibile non soltanto su PC, ma anche su PS4 e Switch in versione rimasterizzata. Questa versione includerà tutti i contenuti pubblicati in precedenza su PS3 e Xbox 360, nonché la possibilità di scegliere tra il doppiaggio inglese e quello originale in giapponese.

Persona 4 Arena Ultimax uscirà il 17 marzo 2022.