Il documentario Power On: The Story of Xbox è ora disponibile

Presentato in anteprima il mese scorso in occasione dei festeggiamenti per il ventesimo compleanno di Xbox, Microsoft ha ora pubblicato tutti gli episodi della docuserie Power On: The Story of Xbox dedicata proprio ai retroscena legati alle console della Casa di Redmond.

Ogni episodio dura tra i trentacinque e i quaranta minuti circa e si focalizza su determinati episodi che hanno segnato la storia di Xbox, a partire dal lancio della prima console, passando per il cosiddetto Red Ring of Death di Xbox 360, fino ad arrivare agli esperimenti crossmediali della generazione Xbox One.

Di seguito vi proponiamo tutti i sei episodi di Power On: The Story of Xbox, visionabili gratuitamente via YouTube.