Ubisoft registra un nuovo marchio per Splinter Cell

Sembra ormai essere un appuntamento regolare, quello in cui scriviamo di una possibile ripresa della serie di giochi stealth Tom Clancy’s Splinter Cell da parte di Ubisoft. Questa volta, a far sorgere il pensiero è un marchio registrato pochi giorni fa dal publisher francese. La descrizione del marchio sottolinea come sia legato a prodotti d’intrattenimento, citando però in questo campo sia i videogiochi che le serie TV; dettaglio non trascurabile, considerato che in produzione c’è anche una serie animata per Netflix con protagonista Sam Fisher, e a cui potrebbe essere legato questo marchio.

Va anche però detto che nel corso degli ultimi giorni alcune voci, fra cui quella del giornalista Tom Henderson, hanno rivelato come Ubisoft sia effettivamente al lavoro su un nuovo gioco della serie Splinter Cell. Questo nuovo capitolo adotterebbe anche una formula completamente nuova per l’agente Fisher: l’open world.