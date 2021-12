NetherRealm non è ancora pronta ad annunciare il suo prossimo progetto

Sono passati alcuni mesi da quando NetherRealm Studios ha annunciato la fine dei DLC per Mortal Kombat 11, ma lo studio non è ancora pronto a svelare di cosa si sta occupando al momento. A chiarirlo è stato il capo della realtà di Chicago Ed Boon tramite un messaggio su Twitter, nel quale dichiara che non vede l’ora di poter essere meno criptico, ma “ci sono molte più variabili in gioco di quelle di cui ci è permesso parlare.”

Un riferimento decisamente difficile da decifrare. Fra i vari rumor che si sono inseguiti nel corso degli ultimi mesi, alcuni danno per possibile che il prossimo titolo dello studio esperto di picchiaduro vedrebbe gli eroi Marvel e DC scontrarsi. Se davvero così fosse, possiamo immaginare che la gestione delle licenze sarebbe causa di parecchi grattacapi. Ma è anche plausibile che ciò a cui si sta riferendo Ed Boon sia legato alla situazione attuale di WB Games e degli studi sotto la sua etichetta dopo la fusione di Warner Media con Discovery. Per scoprire con certezza se il prossimo gioco di NetherRealm sarà Mortal Kombat 12, Injustice 3 o qualcosa di diverso l’unico modo sarà armarsi di pazienza.