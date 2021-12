DNF Duel: open beta in arrivo a breve, presentato l'Hitman

Dopo la presentazione del Ranger, ci eravamo chiesti se DNF Duel, il nuovo picchiaduro di Arc System Works, avrebbe rallentato il ritmo dei suoi reveal. A quanto pare, lo studio giapponese non se lo sognava nemmeno: ha infatti annunciato che l’open beta del gioco avrà luogo a partire da sabato 18 alle 03:00 e durerà fino al 20 dicembre alle 15:00, su PS4 e PS5. E non si sono nemmeno fermati qui: hanno infatti rivelato un altro personaggio del roster, cioè l’Hitman, la cui consueta presentazione del moveset è accompagnata da un teaser sui prossimi quattro personaggi in arrivo su DNF Duel.