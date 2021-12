PlayStation 5: nuove colorazioni in arrivo per DualSense e console

Se avete accolto di buon grado la notizia che Sony non disdegna l’idea di offrire nuove colorazioni per il DualSense ma Midnight Black e Cosmic Red non facevano per voi, buone notizie: a partire da oggi il catalogo di colori disponibili si espande. E non solo per i pad, ma anche per le console stesse: Sony ha infatti annunciato che metterà in commercio cinque cover per la PlayStation 5, nei colori Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple.











Alle colorazioni già disponibili per il controller DualSense andranno dunque ad aggiungersi le colorazioni Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple. Queste ultime saranno disponibili a partire da gennio 2022, così come le cover per console Midnight Black e Cosmic Red; chi invece desidera colorare di rosa, viola o azzurro la sua PlayStation 5 dovrà attendere qualche settimana in più: il lancio di queste cover è infatti previsto entro la metà del 2022.