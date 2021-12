Naraka: Bladepoint, in arrivo crossover con Bruce Lee e prova gratuita

Forse non tutti si aspetteranno di sentir dire che il battle royale Naraka: Bladepoint sta per ricevere un crossover con Bruce Lee, ma d’altronde stiamo parlando dello stesso gioco che non si è fatto problemi ad aggiungere una motosega al suo parco di armi. Del leggendario attore arriveranno invece gli altrettanto famosi nunchuck, disponibili come skin per la variante base dell’arma.











Non è però finita qui: 24 Entertainment ha infatti annunciato che dal 17 al 21 dicembre si terrà un periodo di prova gratuita. I nuovi giocatori avranno accesso a sei eroi (Viper Ning, Temulch, Matari, Tarka Ji, Kurumi Tsuchimikado e Tianhai) e alla maggior parte degli eventi. Ci saranno alcune limitazioni, ma tutti i progressi saranno memorizzati e verrano ripresi in caso decidiate di acquistare Naraka: Bladepoint. Per finire, Bruce Lee non è nemmeno l’unico crossover in arrivo sul battle royale. Lo Shuriken Spitter e la Maschera di Hoji di Shadow Warrior saranno infatti disponibili sul gioco di 24 Entertainment, mentre la Raikou Katana andrà ad aggiungersi alla collezione di Lo Wang in Shadow Warrior 3.