Trek to Yomi: pubblicato un trailer di gameplay

Dopo la presentazione nel corso dell'ultimo E3, Trek to Yomi è tornato a farsi vedere con un bel trailer di gameplay. Ambientato nel Giappone feudale, questo gioco ci mette nei panni di un giovane ronin impegnato ad attraversare terre dilaniate dal conflitto per trovare vendetta. Il sistema di combattimento pone un forte accento sull'importanza del tempismo e sull'imparare ad utilizzare i colpi dei nemici contro di loro, sbilanciandoli e approfittando delle aperture della loro guardia.











Ispirato alla cinematografia di Akira Kurosawa,Trek to Yomi non mancherà di metterci di fronte anche rivali che vanno al di là dell’umano. Il gioco è sviluppato da Leonard Menchiari, già creatore di Riot: Civil Unrest, con la collaborazione di Flying Wild Hog e Devolver Digital, e uscirà nella primavera 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Sarà inoltre disponibile su Xbox Game Pass fin dal day one.