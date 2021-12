MercurySteam pubblica Scrapland Remastered su Steam e GOG

Dopo il successo di Metroid Dread, lo studio spagnolo MercurySteam ha deciso di pubblicare Scrapland Remastered su PC. Si tratta di una versione riveduta e corretta del primo videogioco firmato dal team iberico, realizzato in collaborazione col celebre game designer American McGee.









Scrapland ci mette nei panni di un robot che dimora su un pianeta in cui è vietato l’accesso agli umani, sul quale si è però consumato un orribile delitto. Sta quindi a noi scoprire il responabile dell’accaduto mentre ci addentriamo gradualmente in una cospirazione globale. La versione rimasterizzata dell’action adventure targato MercurySteam è già disponibile sia su Steam che su GOG al prezzo di € 19,99 (con uno sconto di lancio del 10%).

Nel frattempo, gli sviluppatori spagnoli hanno già dato il via al loro prossimo progetto: un action RPG prodotto da 505 Games.