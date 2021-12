Halo Infinite: ecco la nostra videorecensione dell'FPS di 343 Industries

Se qualche giorno fa pubblicato la nostra recensione testuale di Halo Infinite, ora vi proponiamo la videorecensione realizzata con il supporto dell’ineffabile Gabriele Barducci.









Il video che trovate qui in alto è stato catturato interamente su PC e mostra sequenze di gioco della campagna single player, nonché alcuni frammenti delle diverse modalità multiplayer presenti al lancio, pertanto potete verificare in prima persona la bontà dell’opera confezionata da 343 Industries.

Vi ricordiamo, infine, che Halo Infinite è già disponibile sia su PC che su Xbox One e Series X|S.