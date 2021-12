Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, novità in arrivo nel weekend

Square Enix ha annunciato che questo weekend terrà un evento in diretta streaming dedicato a Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, l’action RPG in uscita l’anno prossimo su PC e console.

La diretta verrà trasmessa a partire dalle 11:00 (ora italiana) di sabato 18 dicembre sul canale YouTube ufficiale della compagnia giapponese, nel giorno del trentaquattresimo compleanno del primo Final Fantasy. Durante l’evento verranno diffuse nuove informazioni sul gioco, compresi alcuni dettagli che legano Stranger of Paradise con il primo titolo della celebre saga di JRPG. Alla diretta parteciperanno, tra gli altri, il brand manager Yoshinori Kitase, il creative producer Tetsuya Nomura, nonché il director Daisuke Inoue.

Per finire, vi ricordiamo che Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin sarà disponibile dal 18 marzo 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.

