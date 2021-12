GOG dà il via ai saldi natalizi e regala Shadow Tactics

Nonostante non navighi in buone acque, GOG ha comunque fatto partire la sua tradizionale tornata di saldi natalizi che si concluderà il prossimo 5 gennaio 2022. Lo ha fatto offrendo un gradito regalo a tutti gli utenti che ne faranno richiesta: per un periodo di tempo limitato, infatti, è possibile ottenere una copia gratuita di Shadow Tactics: Blades of the Shogun.

L’ottimo tattico in tempo reale di Mimimi Games resterà disponibile gratuitamente fino alle 15:00 di domani, mercoledì 15 dicembre 2022, pertanto in caso foste interessati vi conviene approfittare in fretta della promozione.

Nel mentre vi ricordiamo che pochi giorni fa è stato pubblicato Aiko’s Choice, un DLC standalone che va a espandere ulteriormente Shadow Tactics con alcuni livelli inediti.

