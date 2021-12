Chocobo GP per Nintendo Switch ha una data di uscita

Square Enix ha annunciato la data di uscita di Chocobo GP, il videogioco di corse arcade per Nintendo Switch che vede la presenza di personaggi e tracciati ispirati alla saga di Final Fantasy.









Chocobo GP sarà disponibile dal 10 marzo 2022 in esclusiva sulla console Nintendo. Inoltre, lo stesso giorno verrà pubblicato anche Chocobo GP Lite, una versione gratuita con contenuti limitati che include il prologo della modalità storia e la possibilità di giocare in multiplayer locale e online con un massimo di otto piloti, ma solo se ospitati da un amico che possiede la versione completa del gioco. Da notare che i progressi della versione Lite verranno trasferiti nel gioco completo in caso si proceda successivamente all’acquisto.