Heroes of Newerth chiuderà i server a giugno 2022

Tramite i loro canali social, gli sviluppatori di Heroes of Newerth hanno annunciato che i server di gioco chiuderanno il 20 giugno 2022. Entrato in beta nel corso del 2009, questo MOBA fu fra i primi a porsi come successore di Defense of the Ancients, la popolare mappa di Warcraft III. A dispetto di un iniziale successo, il gioco non riuscì mai a imporsi allo stesso modo dei rivali League of Legends e Dota 2, mantenendo però allo stesso tempo una base di giocatori piccola ma affezionata.

A tredici anni di distanza dalla prima volta che dei giocatori misero piede su Forests of Caldavar, Frostburn Studios e Garena hanno infine deciso che fosse giunto il momento di staccare la spina. A partire dal 31 dicembre, non sarà più possibile creare nuovi account, mentre dal 20 dicembre tutte le ricompense in-game saranno incrementate sostanzialmente. “Anche se il viaggio di Heroes of Newerth è giunto alla sua fine, crediamo che tutte le preziose memorie che i nostri giocatori hanno vissuto in tutti questi anni non svaniranno mai”, hanno dichiarato gli sviluppatori.