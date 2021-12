DNF Duel: la Dragon Knight si mostra in azione in un nuovo trailer

Un assassino, un karateka e una cavaliera draconica entrano in un bar: sembra una barzelletta ma è letteralmente ciò che succede in quel di DNF Duel, nuovo picchiaduro di Arc System Works. Lo studio giapponese esperto di botte in 2D ha infatti pubblicato un nuovo trailer in cui mostra la Dragon Knight in azione, portando dunque a sette il numero di lottatori rivelati.









Oltre a questo video di gameplay, Arc System Works ha anche pubblicato un teaser che anticipa come almeno altri tre lottatori saranno rivelati nel corso dei prossimi giorni. Ricordiamo che DNF Duel ha anche una open beta in arrivo per il prossimo finesettimana, purtroppo solo su PS4 e PS5.